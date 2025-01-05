華最大噸位海警船 赴黃岩島海域鞏控制權

另有多艘率先抵埗 其中一隻舉行升旗禮 內媒昨日報道，排水量達1.2萬噸、現役噸位最大的中國海警船5901號上周三抵達有主權爭議的南海黃岩島海域。此前至少3艘中國海警船及7艘民兵船抵達當地，其中一艘在上周三舉行升旗儀式。

美國史丹福大學智庫「海洋之光」負責人鮑威爾（Ray Powell）表示，有「怪物」之稱的中國海警船5901號抵達黃岩島海域前，編號3106、3302、3305的中國海警船等先到。他認為，中國將5901號海警船加入部署，進一步表明中國試圖鞏固其對黃岩島海域的實際控制。編號3302的川山號上周三早上在黃岩島海域舉行升旗儀式，參與儀式的海警官兵紛紛表明「會堅守在祖國的海疆」。

將更關注南海空中部署 中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄發文指，中國未來將更關注南海的空中部署，旨在警告美國和菲律賓，在派遣偵察機和無人機進入中國空域前需慎重考量。去年底至今年初，中國海警在黃岩島海域展開多項行動，包括首次使用艦載直升機進行海上搜救訓練，是反映中方對於黃岩島的控制提升至新高度。

有內媒指出，若菲律賓繼續挑戰中國底線，未來北京可能採取更強硬措施捍衞南海主權，包括加強南海常態化巡邏、派遣更多艦艇和飛機展示軍事威懾力；同時，可能增加海空聯合演習，模擬實戰，警告菲律賓及外部勢力。此外，中國還可能加速島礁基礎設施建設，提高防禦能力，並通過經濟制裁或減少對菲律賓的投資，施壓菲律賓重新考慮與美國的軍事合作。本報綜合報道