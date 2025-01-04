蒙眼碎69椰子無人傷 破世績

印度一個武術團體早前在意大利米蘭一個電視節目拍攝現場，成功在一分鐘內以黑布蒙眼，手執大錘逐個砸碎圍繞另一名躺地成員全身的69顆椰子，順利在未傷及隊友的情況下，獲健力士官方認證刷新「蒙眼砸碎人體周圍最多椰子」項目的世界紀錄，官方最近亦發布該段影片，令人大感震撼。