1月4日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月04日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蒙眼碎69椰子無人傷 破世績
印度一個武術團體早前在意大利米蘭一個電視節目拍攝現場，成功在一分鐘內以黑布蒙眼，手執大錘逐個砸碎圍繞另一名躺地成員全身的69顆椰子，順利在未傷及隊友的情況下，獲健力士官方認證刷新「蒙眼砸碎人體周圍最多椰子」項目的世界紀錄，官方最近亦發布該段影片，令人大感震撼。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250104-0104_00180_065/蒙眼碎69椰子無人傷--破世績
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc