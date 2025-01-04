扮美人魚非必白人 黑膚體胖亦可勝任

水下職業美人魚表演者過去通常是白人，但近年有不少黑人加入行列，並組成群體促進行業發展。有黑人職業美人魚表演者坦言，相關群體為民眾提供認識非洲背景下美人魚傳說的空間，並在水下尋找輕鬆和調皮的感覺，形容如今黑人終於進入以最真實方式表達自我的時代。

表演者激發觀眾信心 瓦塔（Carrie Wata）是眾多黑人職業美人魚表演者之一。她憶述自己曾獲邀在某位黑人女童生日上表演，期間對方完全被其表演吸引，更開始模仿她的動作，亦成功激發對方獲得信心，認為即使自己是黑人，未來也能成為「美人魚」。瓦塔感嘆，黑人現在能夠盡情發揮想像、打扮自己並獲得自由。她又指，希望未來能促成一個國際黑人美人魚藝術團，向年輕一代展示黑人美人魚的風采。

隨着時代發展，身材亦逐漸不再是人們成為「美人魚」路上的阻礙，黑人美人魚表演者莫妮克（Che Monique）便是實例。由於身材肥胖，她坦言部分民眾會提出質疑，但這種批評聲反而提高其知名度，並吸引很多粉絲。她指礙於社會普遍認知，其粉絲可能不會公開支持她，但也能看到對方默默地給予鼓勵和支持。本報綜合報道