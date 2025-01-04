美國新一屆國會開鑼 議員宣誓就職 眾院選議長

【本報綜合報道】美國新一屆國會當地周五開始，參眾兩院議員上午將宣誓就職，眾議院預計下午選舉議長。共和黨在去年11月選舉贏得兩院微弱多數，是繼2019年以來再次全面控制國會，共和黨將推舉約翰遜繼續擔任眾議院議長，但可能受黨內少數派阻撓。

參議院100席中，共和黨佔53席，其餘47席是民主黨人及其無黨派盟友。共和黨在眾議院擁有219席佔多數，民主黨則有215席。議員周五宣誓就職後，共和黨和民主黨將分別提名院內領袖約翰遜和杰弗里斯競選議長，之後經唱名表決。若無候選人獲218票多數，則重複表決至有結果為止。2023年，共和黨眾議員麥卡錫因受黨內少數派阻撓，經15輪表決才當選議長。眾議院上月就聯邦支出法案爭執，約翰遜面臨黨內反對聲音。

新議程重點包括移民和邊境安全 共和黨在新一屆國會的首要議程包括移民和邊境安全、能源政策，以及延續總統當選人特朗普上個總統任期實施的減稅政策。參議院共和黨人計劃使用預算和解程序，以簡單多數通過其議程大部分內容，避免參議院所需60票立法門檻。