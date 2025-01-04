總統公民獎章 切尼女兒獲嘉許

【本報綜合報道】美國總統拜登周四向20人頒發總統公民獎章，是該國第二高平民榮譽。獲獎者包括前共和黨眾議員、前副總統切尼女兒伊莉沙白（Liz Cheney），她曾任負責調查2021年1月6日國會暴動的眾議院特別調查委員會副主席，過去多次批評總統當選人特朗普。

拜登在白宮東廳的表彰典禮發表講話，讚揚受表彰者的勇氣、領導才能、服務和同理心，強調美國民主始於公民責任，也終於公民責任，伊莉沙白獲得全場起立鼓掌。

大選倒戈支持賀錦麗 她在剛過去大選倒戈支持民主黨總統候選人賀錦麗，特朗普上月揚言要求聯邦調查局調查伊莉沙白領導國會調查的角色。美媒指拜登正考慮預先特赦伊莉沙白，以保護她免受下屆政府報復。

其他得獎者包括眾議院國會暴動特別調查委員會主席湯普森（Bennie Thompson），與拜登關係密切的前民主黨參議員考夫曼（Ted Kaufman）、多德（Chris Dodd）和布拉德利（Bill Bradley），支持同性婚姻合法化的律師博諾托（Mary Bonauto）、同性婚姻民運領袖沃爾夫森（Evan Wolfson）、女權分子斯米爾（Eleanor Smeal）等。