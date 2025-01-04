美Cybertruck爆炸案 死者屬陸軍特種兵

【本報綜合報道】美國內華達州拉斯維加斯特朗普國際酒店門外周三元旦日有一輛Tesla Cybertruck爆炸，釀成車內1人死亡，7名途人受傷。警方周四公布死者是37歲的利維爾斯伯格（Matthew Livelsberger），他單獨行動，在爆炸前於車內吞槍自殺。利維爾斯伯格是現役陸軍特種部隊士兵，事發時正在休假，暫未確認爆炸是否恐怖主義行為。

車檢手槍油罐護照 驗屍報告顯示他向口腔開槍自轟頭部，而調查人員從涉事Cybertruck上檢獲兩把半自動手槍、煙花彈、汽油罐、護照及軍人身份證，一把手槍掉於利維爾斯伯格腳旁。兩把半自動手槍是利維爾斯伯格上月30日合法購買，並於上月28日在科羅拉多州丹佛租用涉事Cybertruck，曾在新墨西哥州和亞利桑那州停留，周三上午抵達拉斯維加斯。

利維爾斯伯格的親屬透露，他是總統當選人特朗普支持者，並熱愛軍事，沒想過他會策劃爆炸。警方稱，注意到利維爾斯伯格在特朗普國際酒店門外引發爆炸，也注意到Cybertruck是電動車是Tesla旗下，其行政總裁馬斯克是特朗普支持者，但目前無證據確認爆炸背後有特定意識形態。

利維爾斯伯格曾五度派駐阿富汗，獲頒一枚銅星勳章、一枚陸軍嘉獎勳章，以及一枚戰鬥步兵徽章，他與新奧爾良襲擊事件的施襲者賈巴爾均曾在北卡羅來納州一個陸軍基地服役，但兩人並非執行相同任務。