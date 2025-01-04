新奧爾良恐襲案 兇手去年加入IS

施襲前拍片放Fb 單獨行動 美國聯邦調查局（FBI）周四確認，路易斯安那州新奧爾良車撞人事故的42歲施襲者賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），行兇前曾於社交平台宣稱支持回教極端組織「伊斯蘭國」（IS），今次是他單獨進行的恐怖主義行動。另外，事件的遇害人數由15人修訂至14人，之前的死亡數字包括被警方擊斃的賈巴爾，另有35人受傷，包括兩名警員。

FBI副助理局長拉亞公布，賈巴爾於周二的除夕從德州休士頓開車前往新奧爾良，周三元旦凌晨1時29分至3時02分之間在Facebook發布5段影片，稱自己支持IS，又指自己原本打算傷害家人和朋友，但擔心傳媒報道焦點不會放在「信徒與不信者之間的戰爭」。賈巴爾又透露自己去年夏天前加入IS，並交代遺言。拉亞稱案件是恐怖主義行為，當局正調查賈巴爾的激進化過程，目前證據顯示他受到IS啟發。

與Cybertruck爆炸事件無關 拉亞補充，閉路電視片段顯示，賈巴爾在施襲前數小時把兩個簡易爆炸裝置放於案發街道附近十字路口的冷藏箱，兩個爆炸裝置均未引爆。有人曾經在冷藏箱前駐足停留，相信他們只是好奇的路人，並非共犯。賈巴爾不在任何政府觀察名單上，當局也未發現他受任何外國個人或團體指使的證據。FBI又指，元旦日先後發生的新奧爾良汽車撞人及特朗普酒店門外Cybertruck爆炸事件，暫時無發現有明確關聯。

新奧爾良聖羅克一間出租民宿周三上午發生火警，聯邦酒精、煙草、火器和爆炸物管理局相信賈巴爾住在該處，正檢查民宿內兩部與賈巴爾有關聯的手提電腦。火警在賈巴爾死亡後發生，官員正調查他是否使用計時裝置點燃。總統拜登譴責疑犯卑鄙行為，強調美國將繼續追捕IS及其他恐怖組織。多座城市已加強安全措施，華盛頓警方已加派警力應對國會1月6日認證總統選舉結果、1月9日已故前總統卡特的國葬，以及1月20日的總統當選人特朗普就職典禮。本報綜合報道