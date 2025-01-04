阻逮尹錫悅 總統警衞處長被查

【本報綜合報道】南韓高級公職人員犯罪調查處昨日進入首爾龍山總統官邸試圖逮捕總統尹錫悅，但受總統警衞處阻撓。戒嚴事件合作偵查本部同日以涉嫌干犯妨礙執行特別公務罪，立案調查總統警衞處處長朴鍾俊和副處長金成勳（音譯），要求兩人今日前到案。

公調處被反指非法入侵 警察廳國家偵查本部、公調處、國防部調查本部組成的戒嚴事件合作偵查本部稱，昨日開始執行針對尹錫悅的逮捕令，但由於總統警衞處非法妨礙公務而無法完成。總統警衞處同日指摘，公調處、警察廳國家偵查本部在無任何法律依據下，調動防暴警察，未經總統警衞處許可擅自侵入安全區域和軍事機密設施，甚至造成人員受傷，總統警衞處對此感到遺憾，將透過法律行動追究非法行為的責任人和相關人員責任。

對於調查人員被陸軍首都防衞司令部第55警衞旅士兵阻撓，國防部隨即割席，稱這是總統警衞廳管轄的事務。第55警衞旅雖然是國防軍下屬單位，但依《總統安全法》劃歸總統警衞處，指揮及控制權均屬於總統警衞處。國防部發言人表示，該旅負責支援總統官邸外部安全，由總統警衞處管轄，國防部無法確認具體情況，需調查是否存在非法派遣的依據。