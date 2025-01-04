公調處 圖進官邸拘尹錫悅 對峙5.5小時終撤退

派100人執行 遭200士兵警衞阻攔曾衝突 南韓高級公職人員犯罪調查處人員昨日清晨出發到首爾龍山總統官邸，執行針對總統尹錫悅的逮捕令。合共100名公調處人員及警員進入總統官邸，嘗試拘捕尹錫悅，期間被大約200名士兵和總統警衞處人員築起人牆阻撓。雙方對峙5.5小時至同日下午1時30分，公調處宣布因安全問題，暫停執行逮捕令，人員撤退。

公調處人員於當地上午6時14分從果川政府大樓出發，上午7時21分抵達總統官邸外。公調處檢察部緊急戒嚴工作隊隊長李大煥和調查小組下車等待，並在上午8時02分進入總統官邸。公調處隨即宣布，開始執行針對尹錫悅的逮捕令。進入官邸後，調查人員先與總統警衞處人員對峙，再受士兵阻撓。警方特別調查組人員透露，相信是陸軍首都防衞司令部士兵阻止調查人員執行逮捕令。

韓媒指，首都防衞司令部第55警衞旅目前負責守衞官邸，第55警衞旅是負責官邸內外圍保衞任務的部隊，指揮和控制權隸屬於總統警衞處，根據《總統安全法》等執勤，軍方對其沒有指揮權。當地早上約10時，調查人員突破官邸內的第一及第二道阻撓線，在主建築前與警衞對峙，並向總統警衞處處長朴鍾俊出示逮捕令及搜查令，請求合作，但朴鍾俊以《國家安全法》和警備區域為由拒絕。中午時份，尹錫悅的律師金洪日和尹甲根進入官邸。

巴士汽車擋路 安保築人牆 雙方持續對峙到下午，公調處決定暫停行動，並透露調查人員已接近官邸建築約200米範圍，但有10多輛巴士和汽車擋住去路，大批警衞和士兵層層築起人牆，無法前進。當日派入官邸的包括20名公調處人員、80名警員，行動十分周密，他們在執行任務期間曾與官邸的安保人員爆發大大小小的肢體衝突。

尹錫悅上月3日頒布緊急戒嚴令，派兵封鎖國會，下令逮捕多名議員及朝野政要，因涉嫌內亂、濫用職權、妨礙行使權利等罪名受查。公調處於上月18日、25日及29日三度傳召尹錫悅到案，以作為涉嫌內亂、濫用職權、妨礙權利行使嫌疑人身份接受調查，不過尹錫悅均沒有在指定時間現身果川政府綜合大樓公調處辦公室。公調處上月30日凌晨向首爾西部地方法院申請對尹錫悅發出逮捕令，法院翌日以涉嫌內亂罪批准逮捕尹錫悅，並對總統辦公室發出搜查令，是該國憲政史上首次對現任總統發拘捕令。公調處表示，逮捕令有效期至下周一，並將要求代總統崔相穆下令總統室警衞處響應拘留執行措施。尹錫悅一旦被捕，將被扣押在首爾拘留中心。

共同民主黨斥尹煽動極右 最大在野黨共同民主黨黨魁李在明昨日指出法律對人人平等，每個人都不應該為自我或某些群體的特殊利益而犧牲。共同民主黨黨鞭朴贊大則指，任何干擾執行逮捕令的人將干犯妨礙執行特別公務罪，成為內亂共犯，警告總統警衞處處長和副處長、陸軍首都防衞司令部不要誤判形勢，應配合執行逮捕令。他批評尹錫悅過去一個月都在官邸觀看極右翼的YouTube影片，煽動極右勢力，是一種奇怪情況。國民力量黨黨鞭權性東則指摘高級公職人員犯罪調查處無理地試圖執行逮捕令，非常令人擔憂，公調處沒有調查內亂犯罪的權力，卻主動循濫用權力的罪名進行調查，甚至申請逮捕令。本報綜合報道