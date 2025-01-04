大陸續發大風預警 冷氣團將襲台

【本報綜合報道】受冷空氣影響氣溫持續下降，大陸昨日繼續發布大風藍色預警，大部分地區仍維持乾冷模式，內蒙古、河北和青藏高原等地風力較強，局部地區陣風達9至11級。今年第一波冷氣團將在下周一侵襲台灣，有機會達強烈大陸冷氣團強度，局部地區連續6天低溫料跌破10℃。

大陸中央氣象台昨日發布消息指出，受冷空氣影響，長江中下游以北以及貴州、重慶等地部分地區，過去一天白天氣溫明顯下滑。新疆阿勒泰、塔城及南疆西部出現小到中雪，阿勒泰北部大雪到暴雪。青海中東部、四川、重慶、貴州北部等地部分地區，昨日至今日的氣溫將會下降4至6℃。

玉山降今年首場雪 台灣氣象專家吳德榮表示，下周一起規模較大的冷空氣南下，持續影響整周。乾冷空氣加上夜間輻射冷卻，早晚低溫以符合大陸冷氣團的機率較高，部分地區氣溫降到10℃以下。玉山周四晚上8時40分降下今年第一場雪，持續半小時，地面覆蓋超過二分之一，昨日清晨的積雪約0.5厘米，玉山氣象站錄得最低氣溫為攝氏零下1.8度。