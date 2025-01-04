店誤售斷腸草煲湯 肇慶嫗飲後中毒亡

內媒周四報道，廣東省肇慶市一名老婦早前在一間店舖購買藥材煲湯飲用，喝完後昏迷不醒，最終不治身亡。當地市監部門指出，涉事店舖誤售斷腸草，老闆已被拘留。死者家屬要求對其依法處理並賠償相應損失，目前仍在等待公安部門出具相關調查結論。

事發於去年11月底，該老婦到肇慶市懷集縣一間店舖打算買日常煲湯的藥材「海風藤」祛濕，翌月10日煲湯飲用後胸痛且昏迷不醒，被緊急送往醫院，醫生診斷為斷腸草中毒，最終返魂乏術。懷集縣市監、公安部門在事發後介入偵查，發現店內有「海風藤」、雞血藤、千斤拔等幾種藥材，工作人員將扣留草藥送檢，發現標註「海風藤」的藥材其實是斷腸草。

有夫婦同店買「海風藤」亦中毒 家屬指出，老婦平時身體都很健康，有點腰骨痛，其他沒有甚麼毛病；又透露去年11月27日有一對夫婦也在同店買了「海風藤」後中毒住院獲救，但店主並未公布事件，導致老婦繼續誤食。該夫婦向內媒表示，他們在附近開五金店，飲用購買回來的「海風藤」後也出現中毒症狀，被送醫後洗胃、催吐，最近轉院至廣州的深切治療部才被搶救回來。

可嚴重損害神經系統 倡停賣 懷集縣是養豬大縣，農戶日常需要用到斷腸草餵飼牲畜，各店舖和攤販均可合法銷售。此事發生後，當地已建議商戶暫停售賣，避免再發生類似事件。公開資料顯示，斷腸草毒性強、發病急、致死率高，其根莖與常用藥材海風藤、五指毛桃、金銀花、黃花倒水蓮等十分相似，極易被誤認誤用。斷腸草的根、莖、葉都含鈎吻生物鹼，屬神經毒，一旦進入人體會嚴重損害神經系統。廣東疾控中心提醒，斷腸草中毒者如清醒應立即送院並催吐，如已昏迷則不能催吐，以免引起窒息。本報綜合報道