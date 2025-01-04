柯文哲再被收押 民眾黨將提抗告

設工作小組聲援 支持者看守所外集結 台灣台北前市長、前民眾黨主席柯文哲涉捲入京華城弊案等，早前與同案另外3名被告獲准保釋，台北地方法院周四晚第3度召開羈押庭，裁定4人再次收押禁見3個月，春節恐無法回家過年。民眾黨代理主席黃國昌旁聽羈押庭後痛批，檢察官所用的是惡質伎倆，將委由辯護團隊提出抗告。民眾黨則發聲明稱痛心至極，並嚴正呼籲賴清德停止用司法公器對付政敵。

台媒昨日報道，在高等法院提出的串滅證7大理由中，其中檢方提出柯文哲曾與威京集團的人通訊談及京華城案，稱「我現在都不敢跟小沈（威京集團主席沈慶京）聯絡，搞不清楚為甚麼這一陣子藍綠兩黨都很認真打我」。

談刪光簡訊成續押原因 沈慶京周三透過其他人表示要把過去一些莫名其妙的短訊刪除，以免造成柯文哲的煩惱，柯文哲回覆稱「先將簡訊刪光」，成為說服合議庭繼續羈押的原因之一。柯文哲與台北前副市長彭振聲企圖勾串以「共識決」來解釋京華城容積率，也是羈押的重要關鍵。

柯文哲等4人昨日凌晨移至台北看守所羈押，他們入所後接受安全檢查，並分別配住不同舍房，由於沈慶京身體狀況不佳，看守所會持續注意並提供所需醫療資源。柯文哲妻子陳佩琪昨日下午現身台北看守所，送保暖衣物和轉交現金5,000元新台幣（約1,200港元）給丈夫。面對台媒詢問，陳佩琪未發一語，神情憔悴離開。

大批柯文哲支持者周四起在法院和看守所外聲援，高呼柯文哲「一天不出來我們就不走」。此外，一天內3,000多人線上申請入民眾黨，該黨已宣布成立司法正義工作小組聲援柯文哲。

網民對賴清德表示憤怒 不少網民則湧入賴清德的社交平台帳號表示憤怒，直言政治清算太明顯，民意會反撲。黃國昌昨日表示，從大法官人事同意權到京華城案，民進黨把黑手伸進司法毫不遮掩，檢察官更成為執政黨鷹犬，民眾黨將於下周六司法節總動員集結，號召公民對民進黨與賴清德發出怒吼。

柯文哲被裁定第一次羈押以3個月為限，之後延押以6次為限，每次2個月，連同第一次總共可押15個月。外界關注他可能在看守所內度過除夕，與其他在押者一起吃年夜飯。台媒引述本月28日除夕的菜單安排顯示，早餐為粟米芙蓉粥和甜納豆，午餐包括日式豬扒、海鮮燴雜錦、長命百歲雞等，晚餐則有極品佛跳牆、葱油淋雞、美味魚香彩椒及雜錦火鍋。本報綜合報道