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王毅應邀請下周訪問非洲4國
中國外交部發言人毛寧昨日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅下周起將訪問非洲4國。毛寧在例行記者會上表示，王毅將於下周日至下周六應邀訪問納米比亞、剛果共和國、乍得、尼日利亞。這也是中國外長連續35年年初首訪非洲。（綜合報道）
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