再增2立委 韓國瑜共8人赴特朗普就職

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普本月20日舉行就職禮，台灣外事部門首長林佳龍周四表示，由於朝野黨團希望增加出席名額，將以「台美國會議員聯誼會」為基礎再增2人，包括特使團長韓國瑜共8名立委出席。惟台在野兩黨強行通過3項爭議法案後，民進黨團批評國民黨籍立法院長韓國瑜不適任，提案要求改選。

台灣立法院早前依各黨議席比例提出「2+2+1」名單，民進黨將由外委會召委王定宇、立委陳冠廷出席特朗普就職禮，民眾黨確定由立委陳昭姿出席，國民黨則由立委李彥秀、葛如鈞出席，將於本月18日至24日訪美。林佳龍赴立院報告推動「二軌外交」與「元首外交」及近期外交出訪成效時指出，慶賀團是由賴清德指示外事部門籌組，特別是駐美代表處，由於時間已很緊迫，希望不會再有變動。