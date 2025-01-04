陸委會暫停《海峽導報》駐點 國台辦斥破壞新聞交流

陸委會副主委兼發言人梁文傑於例行記者會上表示，經過評估，《海峽導報》有明顯從事對台統戰工作性質。目前該報有一名記者在台駐點，駐點時間至本月23日，台方不會要求提早離境，未來將暫停批准其新的輪替記者來台。他當晚重申，歡迎陸媒赴台採訪，但對從事統戰工作的絕不容忍。目前駐台陸媒共8家、12人，包括《人民日報》、新華社、中央電視台、中央人民廣播電台、中新社、廈門衞視、《海峽導報》和湖南廣電。

針對此事，國台辦發言人陳斌華指摘，賴清德口口聲聲講民主，其行為卻是對民主最大的踐踏，這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果。他又指，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停、不會斷、不會少，這是打壓不了的民心所向，也是阻擋不住的大勢所趨。他呼籲賴清德立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報道的權益。