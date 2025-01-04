解放軍全軍年度訓練 黃海實彈射擊禁駛入

【本報綜合報道】解放軍周四展開全軍2025年度軍事訓練，內地評論員分析演習有3大特點。遼寧省大連海事局同日連發3則航行警告稱，分別於昨日上午10時半至下午3時半、今日上午11時至中午12時，及下周一至五每天上午10時至下午4時，在黃海北部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

實戰化 高強度 體系化 在今年首個工作日，從大漠戈壁到沿海一線，從雪域高原到山地密林，解放軍全軍從南到北開展多兵種多樣化演訓。內地特約評論員宋曉軍指出，這次開訓特點可用3個關鍵詞來概括，就是實戰化、高強度和體系化。今年是二十屆三中全會提出的5年深化國防和軍隊改革3大任務的第一年，其中一個很重要的任務就是深化聯合作戰體系改革，因此今年新年開訓與此相關。他指出，不同軍兵種展現的亮點和特點，要尋找到在未來作戰中相互更緊密依賴的支點，才能形成聯合作戰的最大效果，進而最大限度地約束敵人的決策空間，使敵人陷入困境，這就是聯合作戰的意義所在。他又指，未來戰爭不同軍兵種結合愈好，戰鬥力才愈能達到更大效果。

台續台海偵獲陸31機艦 台灣防務部門昨日另公布，自周四上午6時起的24小時內，偵獲解放軍31機艦持續在台海周邊活動，24架次軍機中有18架次逾越台海中線，進入台灣的北部、西南及東部空域。台智庫專家蘇紫雲受訪指，大陸戰略目的是「以量變造成質變」，創造新常態、新現狀，具體展現在去年2月以來戰備警巡的頻率、規模增加。他預期，未來一年解放軍類似戰備警巡的頻率和力道會增加，戰術手法也會更靈活細膩，增加「準軍事」的灰色地帶威脅，並逐漸外移到第一島鏈以東，以達其「兩洋三海」的戰略擴張意圖。