美政府戰和兩難 消耗戰轉毀滅戰

在美國歷史上，從來沒有一個在任總統會為接任人製造困難。然而，在俄烏戰爭問題上，拜登政府道義上應該尊重候任總統特朗普的停戰承諾，但它卻在交接期再向烏克蘭提供近60億美元軍事及預算援助，這將使俄烏戰爭更難停火議和。

過去，美國新保守主義政客對俄羅斯的態度，一直認為它軍備落後，軍隊士氣低落，加上人口及經濟規模都不如北約，根本無法承受北約長期支援烏克蘭的戰爭衝擊，普京政府若不求和，遲早會趨向解體。然而，打了近3年的俄烏戰爭，完全推翻了這些假定，由拜登到特朗普，目前都面對一個兩難局面：若要承認援烏失敗而停戰，就很大程度上要接受俄羅斯總統普京開出的停戰條件；但若然要硬撐下去，真不知要撐到甚麼時候，而預期紅軍城在今年初就會被攻陷的情況下，西方及烏克蘭能擁有的和談籌碼就更少！

俄羅斯將大反擊報復 早前被特朗普任命為總統副助理兼反恐事務高級主管的戈爾卡（Sebastian Gorka），最近宣稱特朗普要求俄羅斯依從他的條件達成停火，否則就會繼續援烏；從中可看到特朗普亦面對兩難局面，而明顯地普京不會接受這項議和「指令」。

從俄烏戰爭的發展可見，普京承受了一次又一次的底線被踐踏，包括美國供應烏克蘭高機動火箭系統（HIMARS）、德國供應豹2坦克、英國及法國供應暴風影巡航導彈，但都無法扭轉戰局。如今美國容許烏國使用遠程導彈深入攻擊俄羅斯本土，這可能是最後的紅線。

戰事不斷升級，根據西方情報顯示，俄軍有近90萬人身處烏東，正全面維修破損的坦克及裝備，軍隊作有序輪替休息，得到大量食物、新軍事裝備、導彈、無人機及充裕彈藥，相信是在做好充分準備，今年初就會向西全面進攻。而隨着西方容許烏國以遠程導彈襲擊俄國本土，戰爭將由消耗戰變成俄羅斯對烏克蘭的毀滅戰，估計會嚴厲報復澤連斯基對俄國無差別的恐怖主義襲擊及斬首行動，亦會對烏國高層進行斬首行動。

如今烏克蘭首都基輔的供電及供暖系統嚴重受損，到俄軍進攻至第聶伯河時，估計烏國人口將減至2,000萬人以下，政府面臨解體，變成一個「殘存國家」（Rump State）。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻