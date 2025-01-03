澳洲鑄幣廠賀60周年 女收藏者贏抽籤 新年首幣獨佔

澳洲傳媒周三報道，踏入2025年，位於首都坎培拉的澳洲皇家鑄幣廠迎來成立60周年，同時將之作為今年首枚硬幣的主題作為慶祝，極具收藏價值。25歲的當地女子維多（Daniella Vido）幸運度爆燈，在數百人抽籤競爭中脫穎而出，榮獲親自按下機器按鈕鑄造2025年第一枚硬幣的機會。

維多自幼受父母熏陶，熱愛收藏硬幣，家中至今估計收藏最少數百枚硬幣。她今年遵循往年傳統，與另外300多人放棄跨年夜狂歡，選擇在元旦日一早起床前往澳洲皇家鑄幣廠參與抽籤活動，希望獲得今年的第一枚硬幣。

300多人中脫穎而出 許多參加者由全國多地遠道而來，有人甚至早一晚已在鑄幣廠外苦等，不過比起過去幾年要排幾天長龍爭頭位，今年情況更有秩序，幾乎沒有任何人排隊。大部分參加者在當地時間周三早上7時抵達鑄幣廠寫名參加抽籤，並在場靜候結果。

雖然今年首枚硬幣已落入維多手中，但其他99名抽籤參加者也有機會獲得今年首100枚硬幣的其中一枚。維多深知賣出今年首枚硬幣或會賺大錢，但她表示會永遠保留，並認為收藏硬幣設計獨特，更是讓人能隨時回顧往日時光的有形之物。本報綜合報道