兩岸國際

日本109萬人剛成年 歷史次低

日本總務省周二公布最新人口估算數據，2006年出生滿18歲新成人（剛剛成年）達到109萬人，達到歷史第二低，意味少子化趨勢並未止步。新成人總數中男性為56萬人，女性為53萬人，佔總人口比例為0.88%。2022年4月，日本把成人年齡從20歲下調至18歲。（綜合報道）
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