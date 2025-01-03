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西伯利亞航空客機 滑出跑道
俄羅斯西伯利亞航空公司一架空中巴士A321客機昨早降落西伯利亞諾里爾斯克機場時滑出跑道，沒有造成傷亡。客機從莫斯科起飛，載有79人。客機已暫停執飛，改由另一架客機執飛回程航班。（綜合報道）
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