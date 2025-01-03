兩岸國際

西伯利亞航空客機 滑出跑道

俄羅斯西伯利亞航空公司一架空中巴士A321客機昨早降落西伯利亞諾里爾斯克機場時滑出跑道，沒有造成傷亡。客機從莫斯科起飛，載有79人。客機已暫停執飛，改由另一架客機執飛回程航班。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者