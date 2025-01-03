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執政黨首爾總部接炸彈恐嚇
南韓執政黨國民力量總部接炸彈恐嚇。
【本報綜合報道】南韓高級公職人員犯罪調查處即將執行針對總統尹錫悅的拘捕令之際，執政黨國民力量的首爾總部昨收到炸彈恐嚇，警方特警隊前往搜索。警方於上午11時左右接報指，國民力量位於首爾永登浦區汝矣島的黨部有爆炸物，特警隊立即出動搜索，暫未發現爆炸物。
特警派員前往現場搜索。
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