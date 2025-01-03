南韓公調處日內拘尹錫悅 總統官邸外示威不絕

南韓戒嚴餘波未止，首爾西部地方法院日前簽發針對總統尹錫悅逮捕令，有效期至下周一為止。約30名尹錫悅支持者昨天在總統官邸門外組成人鏈，結果遭到首爾警方強制驅離。韓聯社估計，高級公職人員犯罪調查處日內或採取行動。

報道指，當首爾西部地方法院周二簽發拘捕令後，公調處堅持在有效期內採取行動，並與警方協調磋商具體執行時間及方法。由於總統警衞處過去表明將就拘捕尹錫悅行動採取警衞措施，加上屆時或以安全護衞為由，阻攔進入總統官邸及執行相關行動，公調處同時向總統警衞處發送公文，警告對方一旦阻礙行動，或會因涉嫌瀆職、妨害特殊公務執行罪而受罰。

在公調處行動前，數十名尹錫悅支持者昨天佔領總統官邸門外街道。他們躺在地上，人拖人組成人鏈，部分拿起支持尹錫悅標語，直至下午4時半左右被警方帶走時亦不忘高呼：「尹錫悅！」多地傳媒報道，尹錫悅在元旦向支持者表明，將一起奮戰到底來保護國家。當地學者警告，尹錫悅一旦被捕或觸發衝突，國家正面臨敏感時刻。

律師就拘捕令提異議申請 尹錫悅代表律師尹甲根昨天表示，已就針對尹錫悅執行拘捕及搜查行動，向首爾西部地方法院提出異議申請，請求法院不予批准執行。外界預期，首爾西部地方法院法官將負責研究尹錫悅方面提出異議申請。

另一方面，憲法法院法官鄭桂先及趙漢暢昨天起開始工作。憲法法院同日在例行發布會上呼籲盡快任命剩餘一名法官，恢復9名法官體制。談及新任法官就職後會否追加指定總統尹錫悅彈劾案審判受命法官時，憲法法院提及案件分配及受命法官指派等，全權由審判庭決定，當主審法官敲定後，受命法官通常將由同一部門法官擔任。

憲法法院今天就會召開尹錫悅彈劾案第二次庭前會議，將具體公開事實查詢或文件發送請求相關內容。憲法法院去年12月20日已向尹錫悅發送受理彈劾審判請求通知書及傳喚通知書，要求對方在收到通知書後7天內提交答辯狀，至今仍未收到回覆。本報綜合報道