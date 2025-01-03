特朗普酒店外Tesla Cybertruck爆炸 1死7傷疑恐襲

【本報綜合報道】美國元旦日不平安，繼路易斯安那州新奧爾良市有汽車衝撞人群後，拉斯維加斯特朗普酒店門外同日有一輛Tesla Cybertruck爆炸，釀成一死7傷，警方循恐襲方向調查。

事發周三早上8時40分，警方接報指特朗普酒店門口有一輛2024年款式的Cybertruck爆炸起火，車內一人死亡，有途人受傷。

Tesla行政總裁馬斯克證實，爆炸由大批煙花或炸彈造成，汽車本身運作無問題。

與新奧爾良事件同一租車公司 他直指Cybertruck事件可能是恐襲，涉事Cybertruck與新奧爾良汽車衝撞人群事件中的涉案車輛，同樣是向共享汽車公司Turo租賃，兩者或許有關。案發影片可見，涉事Cybertruck停在特朗普酒店大堂正門外，不遠處站有一名民眾。

Cybertruck突然爆炸起火，然後引燃了煙花，現場濃煙密布。特朗普兒子、特朗普集團執行副總裁埃里克發聲明指，酒店員工和住客的安全是公司優先事務。