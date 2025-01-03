退役美軍 車撞人增至15死 揭涉恐襲檢IS旗

事發新奧爾良元旦 美國路易斯安那州新奧爾良元旦日一輛農夫車高速衝向慶祝新年人群，司機下車與警員駁火後中槍死亡。事件增至15人死亡，35人受傷，作案車輛車尾繫有回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）旗幟。聯邦調查局（FBI）相信疑兇並非單獨犯案，他曾在社交網上載片段透露受到「伊斯蘭國」啟發並揚言要殺害多人，循恐襲方向調查。

疑兇賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）是德州居民，曾在美國陸軍服役。他透過汽車共享手機應用程式Turo租賃掛德州車牌的農夫車，行兇時攜帶一支格洛克手槍及一支點308口徑步槍，步槍上安裝光學瞄準器及消音器，早前在新澤西州一宗失竊案中報失。車上檢獲管狀炸彈及引爆遙控器，現場附近發現多個爆炸裝置，其中兩個已安全處理。

特朗普將矛頭指非法移民 事發時有逾400名警員在附近一帶維持秩序，案發街道的封路樁柱早前拆除，計劃在下月舉行美式足球國家超級碗賽事前重新安裝，只有警車等設置路障作為臨時保安措施。總統拜登表示，已指示團隊確保所有資源到位，以便執法部門調查。總統當選人特朗普把矛頭指向非法移民，形容事件是邪惡行為，候任政府將全力支持後續調查。由聖母大學對喬治亞州大學的美式足球砂糖碗賽事，延遲一天至昨日舉行。

路易斯安那州州長蘭德里宣布，從陸軍國民警衞軍調動一個憲兵連，約100人支援地方執法部門、州警及FBI。蘭德里指示調撥必要資源，保障民眾安全。中國外交部發言人毛寧表示，對暴力襲擊事件感到震驚，對受害者表示哀悼，對受害者家屬和傷者表示慰問。中方一貫反對任何針對平民的暴力恐怖行徑，目前沒有收到有關中國公民傷亡報告。

紐約夜店爆槍擊案 11人傷 此外，紐約市皇后區一家夜店外元旦日發生槍擊案，至少11人受傷。一群人晚上離開夜店時遇到槍手連開約30槍，傷者年齡介乎16至20歲，送院救治均無生命危險，槍手仍然在逃。夜店當時正舉行私人聚會，警方稱事件不是恐襲。關注美國槍械暴力組織數據顯示，已連續第9年在新年當天發生大規模槍擊事件。本報綜合報道

疑犯賈巴爾 調查人員發現IS旗幟。 紐約市一家夜店外元旦日發生槍擊案。