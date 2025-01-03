鐵路年發送客量首破40億

春運暑運假日同創新高 部分旅遊列車公開招商 中國國家鐵路集團昨日召開工作會議，指去年鐵路客運連創歷史新高，全國鐵路高峰日旅客發送量達到2,144.8萬人。國家鐵路旅客發送量首次突破40億，達到40.8億人，同比增長10.8%。

國鐵集團董事長、黨組書記郭竹學表示，去年國鐵集團優化高鐵列車開行結構，增加主要城市間列車開行數量，擴大復興號智能型動車組開行範圍，首次投用復興號高鐵動臥。春運、暑運和假日旅客發送量多次刷新歷史紀錄。部分旅遊列車市場經營權實行公開招商，實施增開銀髮旅遊列車促進服務消費行動，全年開行旅遊列車1,860列，同比增長20%。

未來5年1.8萬公里鐵路投用 未來5年中國約有1.8萬公里鐵路投入使用，其中多數為高鐵，總里程1.2萬公里左右。預計到2030年，中國鐵路營業里程將達到18萬公里，其中高鐵約6萬公里，屆時中國將建成世界一流的現代化鐵路網。截至去年底，全國鐵路營業里程已達到16.2萬公里，其中高鐵達4.8萬公里。

會議還提到，復興號高速列車項目去年榮獲國家科學技術進步獎特等獎，CR450動車組完成樣車設計製造並成功下線。此外，國家鐵路貨物發送量連續8年實現增長，去年完成39.9億噸，日均裝車首次突破18萬車大關；中歐班列開行1.9萬列，發送207萬標箱，同比分別增長10%、9%，西部陸海新通道班列發送96萬標箱，同比增長11%。

元旦鐵路客流主要以近郊旅遊和探親為主，預計發送旅客1,150萬人次。國鐵南寧局開行動車組列車536列，重聯南寧東至深圳方向部分動車組列車，滿足旅客粵桂短途遊出行需求。國鐵哈爾濱局在漠河、伊春、亞布力等方向增開冰雪主題旅遊專列。山東濟南西站、青島北站等客流較大的火車站專門設立團體票客戶接待室，提供一站式出票服務，縮短團體票出票等候時間。本報綜合報道