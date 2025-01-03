湖北新規 遏學校食堂違法亂象
【本報綜合報道】湖北省市場監管局上月出台《湖北省學校食堂承包經營企業食品安全信用風險分類分級監督管理實施辦法（試行）》（下稱《辦法》），將通過強化信用監管措施，規制學校食堂違法經營亂象，自周三起施行。
以4色碼風險預警管理
《辦法》確定以綠色、黃色、橙色、紅色4個風險等級，實施4色碼預警管理。其中，靜態風險因素量化分值及動態風險因素量化分值均為40分，通用信用風險量化分值為20分。總分值達0至30分會被標註為A級（綠色碼）風險，30至45分則被標註為B級（黃色碼）風險，45至60分及60分以上就會分別被標註為C級（橙色碼）風險和D級（紅色碼）風險，分數愈高代表風險愈大。
對於出現高風險紅色預警、未及時採取措施消除隱患，將根據《食品安全法》及《學校食品安全與健康營養管理規定》等，由縣級以上人民政府市場監管部門會同教育部門，約談學校食堂承包經營企業與學校法定代表人或主要負責人，並載入其信用檔案。
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