湖北新規 遏學校食堂違法亂象

以4色碼風險預警管理

《辦法》確定以綠色、黃色、橙色、紅色4個風險等級，實施4色碼預警管理。其中，靜態風險因素量化分值及動態風險因素量化分值均為40分，通用信用風險量化分值為20分。總分值達0至30分會被標註為A級（綠色碼）風險，30至45分則被標註為B級（黃色碼）風險，45至60分及60分以上就會分別被標註為C級（橙色碼）風險和D級（紅色碼）風險，分數愈高代表風險愈大。