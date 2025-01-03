捏造開國上將親屬遇害 網民遭裁定誹謗侵權

【本報綜合報道】網民蔡××2022年透過其控制帳戶「如翼歷史」宣稱，開國上將楊得志姪兒1983年被人打死，導致全國同年嚴打刑事犯罪活動，事後遭楊得志女兒楊秋華告上法庭。北京互聯網法院上月裁定，被告捏造楊得志親屬遇害身亡等事實，已構成誹謗，應當承擔侵權責任，向楊秋華書面賠禮道歉。

稱事件導致全國嚴打刑罪 案情指，蔡××2022年5月15日通過如翼歷史帳戶，發布一段8分22秒短片，內容提及楊得志姪兒1983年在河南省南陽市遇害身亡。蔡××在庭前會議及書面答辯狀提及，帳戶轉載內容均為關於抗戰英雄歷史故事短片，初衷是弘揚愛國主義精神，未刻意詆毀任何一名英雄。他承認審核不嚴，轉載內容可能損害楊得志名譽，願意賠禮道歉。

楊秋華重申，網上約10多年前開始出現楊得志女婿1983年在河南度蜜月時被人打死，以及父親姪兒遇害身亡等傳聞，曾通過各種方法闢謠，可惜成效甚微。她強調其丈夫依然在世，父親根本沒有姪兒。