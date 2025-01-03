遼寧去年平均10.3℃ 成有紀錄最高

降水量偏多 惟雪少或影響春播 在全球氣候變化大背景下，2024年遼寧呈現出氣溫偏高、降水量偏多等特點，年平均氣溫為10.3℃，比常年偏高1.3℃，較前年偏高0.1℃，為1951年有紀錄以來歷史最暖年。

遼寧省氣象部門指，2023/2024年冬季全省平均氣溫偏低，春、夏和秋季平均氣溫均偏高，秋季和夏季平均氣溫為1951年以來歷史同期最高和第二高，春季平均氣溫為2015年以來歷史同期第二高。去年全省年平均降水量883.1毫米，比常年偏多四成，為1951年以來歷史第七多。

12月僅21日局地降雪 不過，2024年12月遼寧全省僅21日在大連、撫順、本溪、丹東地區出現一次陣雪至小雪過程，當月全省平均降雪量不足0.1毫米，降雪頻次和降雪量均為遼寧省有紀錄以來12月的最少值。氣象部門表示，地處東北的遼寧如此「貧雪」實屬少見。預計本月全省平均降水量為3毫米左右，較常年同期偏少二至三成。降雪偏少對農作物越冬和來年春播期冬季保墑造成一定影響，同時增加森林火險氣象等級。

料本月中冷空氣增強 去年全國平均氣溫10.92℃，是1961年有完整觀測以來最暖一年。其中，22個省區市為1961年以來最暖，6個省區市為第二暖、兩個為第三暖。專家預測本月上旬前段冷空氣勢力弱，到了上旬後期冷空氣會有所增強，但全國大部地區依然是偏暖，西北地區、華北西部以及西藏東部等地偏高2℃至4℃。下周日小寒前後，四川盆地、黃淮等地霧霾可能增多。本報綜合報道