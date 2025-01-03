稱落實解決台問題方略 宋濤強調兩岸不可分割

【本報綜合報道】國台辦主任宋濤昨日發表對台工作展望稱，新一年將深入貫徹落實新時代解決台灣問題的總體方略，在堅持「一個中國」原則和九二共識基礎上，廣泛團結台灣同胞，共同推動兩岸關係向前發展、祖國統一進程。他強調，2025年迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年，歷史昭示兩岸是不可分割的命運共同體。

重申打擊台獨分裂 宋濤指出，過去一年致力擴大兩岸交流，促進兩岸同胞走近走親，舉辦一系列兩岸交流活動，減免「首來族」參觀旅遊景區門票費用等，並持續推動全面恢復兩岸「三通」和各領域交流合作。

宋濤稱這一年也全面落實關於支援福建建設兩岸融合發展示範區的意見，促進閩台融合發展取得積極成效。

宋濤表示，新的一年將為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多條件，讓兩岸青年成為共同打拚的好朋友、好夥伴，並堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決打擊「台獨」分裂和外來干涉，堅定支持台灣愛國統一力量，維護中華民族共同家園安寧繁榮。文中表示，兩岸同胞要和衷共濟，堅守民族大義，擔當歷史責任，攜手為實現民族偉大復興和祖國完全統一而不懈奮鬥。