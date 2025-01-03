重獲自由不足一周 柯文哲羈押禁見

控方抗告又得直 台北地院再審理 台灣台北市前市長柯文哲捲入京華城弊案等，早前獲准以7,000萬元（新台幣‧下同，約1,680萬港元）保釋，與同案另外3名被告暫時重獲自由，卻遭台北地檢署提起抗告，高等法院隨後決定發回台北地方法院更裁。台北地方法院昨晚裁定，柯文哲等4人羈押禁見。

沈慶京取消手術 趕赴法院 台北地方法院昨天傍晚6時召開羈押庭，柯文哲昨午1時左右報到，在候審室等候開庭。同案另外3名獲准保釋被告，即威京總部集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及台北市市長辦公室前主任李文宗，同樣數小時前到達現場。台媒指，沈慶京原定在台大醫院接受手術，最終需緊急取消趕赴法院。

一日內5000人加入民眾黨 開庭前，柯文哲前天辭去台灣民眾黨主席一職，由該黨立法委員黃國昌代理主席職務，並懇求支持者不要放棄，別讓退黨潮發生。台灣民眾黨昨天在Facebook宣布，該黨在一天之內獲多達5,000人加入，許多人直接成為終身黨員，入黨潮一度癱瘓官網。

在庭上，柯文哲表示法官先前諭知除了日常生活及工作所需，不得有任何接觸同案被告及證人行為存在模糊地方。他希望檢察官能夠列出哪些人不得接觸，自己絕對不會接觸，又指現時每次出門都有3至4名記者站在家門口，根本沒有逃亡問題。

上周五凌晨，台北地方法院批准柯文哲、台北市前副市長彭振聲、沈慶京、應曉薇及李文宗合共5人保釋，其中柯文哲保釋金金額達到3,000萬元（約720萬港元），限制出境、出海及住居等。惟台北地方檢察署同日就柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗合共4人獲准保釋一事提出抗告，高等法院之後發回台北地方法院更裁。

台北地方法院周日再次批准柯文哲等4人獲准保釋，其中柯文哲保釋金金額增至7,000萬元，須戴電子腳鐐，詎料再一次被台北地檢署提起抗告。台灣民眾黨曾批評，台北地檢署一再提起抗告，甘淪為政黨鷹犬。本報綜合報道