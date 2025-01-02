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湖南木工復刻飛雲樓模型
郭偉製作的模型（右圖）和真實飛雲樓（左圖）幾乎一樣。
【本報綜合報道】內媒周二報道，41歲湖南長沙市男子郭偉自小沉迷做木工，經年鑽研中國傳統榫卯技藝後，耗時兩年，終在近日復刻出中華第一木樓飛雲樓的1比20比例木製模型，成品沒用任何一滴膠水、一顆鐵釘，零件最少有20萬個，令人嘆為觀止。
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