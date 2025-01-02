普京定2025為俄保衞者年

軍人去歲在烏推進創紀錄 獲讚英雄 俄羅斯總統普京周二發表新年賀詞，指過去一年國家成功應對最艱巨挑戰。他讚揚軍人是真正的英雄，並宣布慶祝衞國戰爭勝利80周年，定本年為祖國保衞者年。美國戰爭研究所數據分析顯示，去年俄軍在烏克蘭推進約4,000平方公里，是前年7倍。

普京指出，俄羅斯還有許多問題有待解決，但已經取得的成就值得驕傲。在新年來臨之際展望未來，相信一切會更好，並將繼續前進。普京表示，軍人背負親朋好友、全俄羅斯人民的所想所願，為他們的勇敢與大無畏精神感到驕傲。普京回顧本世紀以來，人民的凝聚力幫助俄羅斯挺過許多重大事件，團結的俄羅斯人不止一次經受考驗，同時變得更團結。普京祝願每一個家庭幸福安康，祈求國家繁榮昌盛。

烏指今年須在談判桌作戰 烏克蘭總統澤連斯基在新年致詞指，今年不僅要在戰場作戰，還要在談判桌作戰，力求結束持續近3年的俄烏戰爭。澤連斯基強調，和平不會作為禮物送給烏克蘭，將盡一切努力阻止俄羅斯並結束戰爭。俄羅斯國防部戰報顯示，除夕使用高精度殺傷武器和攻擊型無人機，對烏克蘭一個軍用機場基礎設施和一家為軍隊生產火藥的軍工企業實施集群打擊，摧毀所有既定目標，烏軍當日損失近1,500名士兵。

俄軍去年在烏克蘭的戰果大部分於秋季取得，去年10月和11月分別奪取610平方公里和725平方公里土地。在這兩個月，俄軍佔領的土地面積創下戰事爆發以來最高紀錄。俄軍上月推進速度有所放緩，前30天推進面積為465平方公里，但已經是去年12月近4倍、前年12月2.5倍。烏克蘭空軍稱，去年擊落俄軍各型導彈1,300多枚、攻擊型無人機11,200架、戰機40架。本報綜合報道