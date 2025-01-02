911恐襲3被告認罪協議 美防長求撤銷遭拒

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀數月前提出撤銷涉及911恐襲主謀和兩名共犯的認罪協議請求，軍事上訴法院周二駁回。

根據認罪協議，涉及911恐襲的3名男子可能會以認罪換取免除死刑。國防部去年7月指911恐襲主謀哈立德（Khalid Sheikh Mohammed）與共犯阿塔什（Walid bin Attash）和豪薩維（Mustafa al-Hawsawi）已經同意認罪，由檢察官與被告經過兩年談判達成的認罪協議細節暫不公開。

簽協議時奧斯汀在國外 協議引來911遇難者家屬的不滿，而古巴關塔那摩灣戰爭法庭監督員埃斯卡利爾（Susan K. Escallier）批准檢察官和被告達成並簽署認罪協議時，奧斯汀在國外。奧斯汀感到不滿，認為如此重要的事應由他決定，他解除埃斯卡利爾的職務，並尋求撤銷協議。

哈立德是已故回教極端組織阿蓋德領袖拉登最信任的得力助手，除了參與911恐襲，他亦於2002年親自斬首美國記者珀爾（Daniel Pearl），並參與1993年造成6人死亡的紐約世貿中心爆炸案。