崔相穆任命憲法法官 總統室幕僚集體請辭

南韓政局持續混亂，代行總統職權的副總理、經濟企劃部長崔相穆周二任命兩名憲法法院法官後，疑引起總統室首席秘書級別以上的幕僚不滿，昨日集體請辭。惟崔相穆同日表明，當前應齊心協力確保民生和國政穩定，不計劃受理請辭。

崔相穆在中央政府首爾辦公樓主持召開例行國務會議時宣布，任命鄭桂先、趙漢暢為憲法法院法官。崔相穆指出，需要盡快消除政治不確定因素和社會矛盾，防止民生和經濟危機，決定任命憲法法院法官。鄭桂先為最大在野黨共同民主黨推薦，趙漢暢則由執政黨國民力量黨推薦。至於共同民主黨推薦的另一名憲法法院法官候選人馬恩赫，崔相穆稱朝野達成共識後任命。

總統尹錫悅因戒嚴風波而彈劾停職，憲法法院已召開聆訊。國會日前通過3名憲法法院法官人選議案，惟時任代總統、總理韓德洙拒絕任命，結果彈劾停職。憲法法院9名法官中至少7人出席、6人贊成才能確認罷免尹錫悅，目前有3名法官空缺。

總統秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩、政策室長成泰胤、國家安保室長申源湜、外交安保特別助理張虎鎮，以及首席秘書官全員向崔相穆提出辭職。總統室指崔相穆任命憲法法院法官超出權限範圍，並對此深感遺憾。鄭鎮碩、成泰胤、申源湜及張虎鎮均由尹錫悅任命，國民力量黨認為尹錫悅幕僚集體請辭或旨在抗議崔相穆任命憲法法院法官。

當局將執行逮捕令 籲總統警衞處配合 首爾西部地方法院周二以涉嫌干犯內亂罪，批發針對尹錫悅的逮捕令和搜查令，逮捕令有限期至下周一。高級公職人員犯罪調查處處長吳東強調會在限期內執行逮捕令，呼籲總統警衞處配合，否則將構成妨礙公務罪。本報綜合報道

憲法法院法官 鄭桂先 國家安保室長 申源湜 總統秘書室長（幕僚長） 鄭鎮碩 憲法法院法官 趙漢暢 政策室長 成泰胤 首爾龍山總統府的總統室高層集體辭職。 外交安保特別助理 張虎鎮