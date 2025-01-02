失憶空少站機尾 獲救空姐壓櫃下

【本報綜合報道】南韓濟州航空空難全機僅得坐在機尾一男一女空中服務員幸存，消防部門周二透露他們獲救時的情況，消防員聽到機尾有呼救聲，首先看到受傷站立的33歲空少，至於25歲空姐困在倒塌的金屬櫃下，消防員需出動液壓裝置救人。

客機於周日上午9時03分衝出跑道撞圍牆爆炸，消防隊在9時14分、即事故發生後11分鐘抵達現場，當時跑道末端冒出熊熊大火，濃煙沖天，消防員立即靠近因受撞擊而脫落的機尾。機尾入口處起火，傳來「救命」的呼救聲，消防員初步滅火後進入機尾搜救。消防員最先發現受傷的空少站立在機尾，空姐則困於金屬櫃下，救援人員於上午9時23分救出空少，然後用液壓設備抬起金屬櫃，於9時50分救出空姐。

濟航稱將協商是否調職 消防員憶述，空姐獲救時意識清醒，能與人交談，空少則因受到嚴重衝擊，神情恍惚，送院時對事故過程記憶模糊，醒來後反問旁人「我怎麼會在這裏？」。濟州航空表示，會全力支援二人，提供所有必要幫助直到他們完全康復，而在康復後也會根據本人意願協商是否調職。