濟航空難 已取機艙通話紀錄 飛行數據儀送美解讀

韓美聯合小組 重點查機場定位器 南韓濟州航空波音737-800客機周日在全羅南道務安機場失事，造成179人喪生。國土交通部昨日指，客機駕駛艙通話紀錄儀數據已提取完畢，料需時兩天還原為聲音檔。至於受損的飛行數據紀錄儀，需送到美國分析。

聲音檔需時兩天還原 客機降落時疑受到鳥擊且無法放下起落架，用機腹着陸時衝出跑道並撞向跑道盡頭圍牆爆炸。俗稱「黑盒」的飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀同日在現場尋回，前者連接器脫落部分損壞，後者狀態相對完好。國土交通部航空鐵路事故調查委員會指出，維修或替代原有連接器有難度，強行打開可能導致數據受損，因此決定與美國全國運輸安全委員會（NTSB）合作分析，韓方專家將赴美一同參與。

NTSB增派兩名專家到空難現場協助調查。目前參與實地調查的美方人員增至10人，包括NTSB、美國聯邦航空局（FAA）和波音公司人員。由南韓官員和美方專家組成的聯合調查小組已在務安機場設立臨時指揮部，初步調查重點之一包括機場內的重要設施定位器，它向飛機發送無線電波助它們安全降落在跑道上，懷疑是導致今次空難嚴重傷亡的因素之一。

關注鳥擊痕迹及引擎 調查人員同時對客機引擎和殘骸狀況，以及羽毛和血漬等鳥擊痕迹目視檢查，重點關注引擎部分。現場調查結束後，小組計劃分析飛行數據紀錄儀和駕駛艙通話紀錄儀。國土交通部全面調查南韓全國航行安全設施，並檢查定位器支架材質及它與跑道之間的距離，是否合符國內外標準。

飛行數據紀錄儀記錄飛機三維飛行路線和各個設備運行狀態，分析數據可得知飛機高度、速度、姿態、操縱面移動、引擎推力、起落架工作狀態、襟翼角度等訊息。駕駛艙通話紀錄儀則記錄飛機駕駛艙對話、塔台和飛行員的通訊內容、駕駛艙內的各種警報等。本報綜合報道