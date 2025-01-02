織品虛標羊絨含量 市監促整治

羊毛混兔毛稱「浣熊絨」

一些批發市場或直播平台近期紛紛出售「物美價廉」山羊絨產品，最終被內媒日前揭發屬商戶從工廠把原本羊絨含量極低羊毛及羊絨混紡針織品，再透過打上100%山羊絨水洗標，偽造檢測報告，以及虛標羊絨含量等手法當成真正羊絨。另外，所謂「浣熊絨」產品，實際上即是羊毛混雜兔毛。鄂爾多斯是主要羊絨集散地，部分服裝店羊絨衫雖標稱100%山羊絨，但大都是羊絨、羊毛混紡。