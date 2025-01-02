禁萊豬入校被阻 台中市政府勝訴

行政院早前指修例無效

行政院早前指出，台中市有關學校提供午餐，不得使用肉品原料來源非台灣產的各式肉類加工品，以及不得檢出乙型受體素等規定部分，牴觸《食品安全衞生管理法》、動物用藥殘留標準等，應屬無效。最高行政法院判決指出，《台中市學校午餐自治條例》要求學校提供午餐不得使用肉品原料來源非台灣產的各式肉類加工品，合於《學校衞生法》立法意旨，且無違反中央法令情形；「不得檢出乙型受體素」部分，就肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量，採取與中央法令不同且更為嚴格的零檢出標準，與《食品安全衞生管理法》及動物用藥殘留標準相關規定相牴觸。