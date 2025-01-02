涉操縱股價 昊志機電董事長罰款逾億

處罰起因或源於2021年5月一宗舊案，當時被稱為私募冠軍的葉飛公開舉報稱，多間上市公司違規進行市值管理，而且操盤方賴帳，沒有按照約定給下家付款，昊志機電就是其中之一。公司股價從2019年年中每股8元（約8.6港元）價位啟動，到2020年11月一年半時間拉升到每股21元（約22.6港元）附近，期間湯秀清三姊弟從2020年2月開始持續高位減持，套現數億元。

2020年12月8日午後，昊志機電股價突然閃崩，當日即告跌停，次日再度暴跌逾13%。此後股價持續下跌，從每股18.4元（約19.8港元）股高點一直跌到2021年1月13日的每股9.23元（約9.94港元），幾乎腰斬，因此曾被稱為殺豬盤。昊志機電當時矢口否認，但湯秀清、肖泳林等人其後被證監會立案，上年經金華市檢察院決定對二人不起訴。公開資料顯示，廣州市昊志機電成立於2006年，是一間專業從事數控機床、機械人、新能源汽車以及節能環保領域核心功能部件等的研發設計、生產銷售與維修服務的企業，2016年在創業板上市。