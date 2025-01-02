柯文哲辭黨主席 黃國昌代理職務
遭撤保釋 地院料今第3度召開羈押庭
台北前市長柯文哲捲入京華城弊案和政治獻金案被起訴，昨日正式請辭民眾黨主席，由黃國昌代理主席職務。台灣高等法院同日撤銷柯文哲保釋決定，發回台北地方法院更審，最快今天第3度召開羈押庭審理。
柯缺席元旦升旗 主持黨會議
柯文哲遭羈押100多天後，經台北地方法院兩度裁定，日前准以7,000萬元新台幣（約1,655萬港元）交保，並佩戴電子腳鐐監控，限制住居，台北地檢署針對柯文哲交保裁定再提抗告。元旦升旗儀式按慣例邀請政黨主席與縣市首長參加，柯文哲有獲邀但沒有出席，改由民眾黨首席中央委員林富男代表參加。柯文哲一早離家往新竹探望父親柯承發，同日下午主持民眾黨擴大中央委員會議。
冀新中央委員上任前可補選
柯文哲確定請辭，會議一致推舉黃國昌代理黨魁。柯文哲表示，面對4個月的經歷與紛擾，仍沒有改變「心存善念，盡力而為」的人生哲學與信念。他不能讓冗長的司法程序模糊焦點，干擾及拖累民眾黨發展。柯文哲稱今年是民眾黨選舉年，下月1日新任中央委員將上任，黨主席將盡快補選，希望結果在下月1日前後底定，讓新任黨主席及中央委員能夠帶領民眾黨向前進。
柯文哲說，謝謝上蒼給他機會停下來讀很多書、檢視自己的人生，他還是有需要改進的地方。他強調，人有時遇到困境時內心會充滿仇恨，特別是父親狀況不好躺在醫院，有陣子他真的很生氣，但最後仍撐過去，心中沒有仇恨。柯文哲指自己仍是民眾黨終身黨員，呼籲支持者不要退黨。本報綜合報道
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