柯文哲辭黨主席 黃國昌代理職務

柯文哲確定請辭，會議一致推舉黃國昌代理黨魁。柯文哲表示，面對4個月的經歷與紛擾，仍沒有改變「心存善念，盡力而為」的人生哲學與信念。他不能讓冗長的司法程序模糊焦點，干擾及拖累民眾黨發展。柯文哲稱今年是民眾黨選舉年，下月1日新任中央委員將上任，黨主席將盡快補選，希望結果在下月1日前後底定，讓新任黨主席及中央委員能夠帶領民眾黨向前進。

柯文哲說，謝謝上蒼給他機會停下來讀很多書、檢視自己的人生，他還是有需要改進的地方。他強調，人有時遇到困境時內心會充滿仇恨，特別是父親狀況不好躺在醫院，有陣子他真的很生氣，但最後仍撐過去，心中沒有仇恨。柯文哲指自己仍是民眾黨終身黨員，呼籲支持者不要退黨。本報綜合報道