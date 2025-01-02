昆明轉車去大理 稱被5度賣豬仔 網民聲討 博主致歉

官方炮轟抹黑

本名張虎的牧颯在片中聲稱「本來兩個小時的車程，整整花了6個小時才（從昆明）安全到達大理，幸虧沒有被賣到緬甸去」，不少自媒體和網民指他應知曉乘商務車和客運站大巴車耗時長，只有乘高鐵由昆明到大理才只需兩小時，認為他故意誇大、扭曲事實，將換乘說成被轉賣，甚至使用了「豬仔」、「賣到緬甸去」等說法，惡意抹黑雲南。大理文旅、文山文旅官方社交媒體帳號發布質疑牧颯言論的影片，配上其相關影片語音和雲南邊防官兵巡邏畫面，強調拒絕抹黑。