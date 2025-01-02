昆明轉車去大理 稱被5度賣豬仔 網民聲討 博主致歉
【本報綜合報道】擁有548萬粉絲的短片博主「旅途（寧夏牧颯）」（下稱牧颯）上周四聲稱，在雲南昆明站坐車去大理途中，被當成「豬仔」賣了5次，引發關注。
官方炮轟抹黑
本名張虎的牧颯在片中聲稱「本來兩個小時的車程，整整花了6個小時才（從昆明）安全到達大理，幸虧沒有被賣到緬甸去」，不少自媒體和網民指他應知曉乘商務車和客運站大巴車耗時長，只有乘高鐵由昆明到大理才只需兩小時，認為他故意誇大、扭曲事實，將換乘說成被轉賣，甚至使用了「豬仔」、「賣到緬甸去」等說法，惡意抹黑雲南。大理文旅、文山文旅官方社交媒體帳號發布質疑牧颯言論的影片，配上其相關影片語音和雲南邊防官兵巡邏畫面，強調拒絕抹黑。
牧颯本周日回應時為錄片時情緒激動說了不該說的話引起網上輿論致歉，並指翌日會到昆明市公安局做筆錄，等調查結果出來再給出交代。
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