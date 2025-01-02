江蘇電動單車自焚殺少年 曾改裝前車主維修店判賠

【本報綜合報道】江蘇泰州一名18歲少年早前在家中為電動單車充電引發爆炸起火，導致九成皮膚燒傷，最終死亡。警方調查發現，電動單車經多次轉售及改裝，換成鋰電池。法院最終裁定少年自負六成責任，維修店及前6名車主則承擔四成賠償責任。

死者小磊通過二手平台購買電動單車，購買12天後把車帶回家中充電時爆炸，造成小磊全身多處燒傷，住院兩天後搶救無效死亡。警方發現電動單車經過非法改裝，包括電池、控制器、車燈、車殼，並把原車鉛酸電池換成鋰電池。

小磊家屬向法院起訴6名前車主及維修店店主，要求7人共同承擔賠償責任。

法院審理認為，根據消防局現場勘驗，認定起火原因不能排除電動單車電池故障所致，所有買賣過該車的人士，對造成車輛自燃均存在過錯，法院最終作出上述判決。