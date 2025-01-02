博士中學任教 無師範資格惹議

【本報綜合報道】江蘇省蘇州中學近日公布其赴大專院校招聘2025年應屆高層次優秀畢業生錄用名單，獲錄用的13名畢業生中8人為博士畢業生，5人為碩士畢業生，無一人是從師範專業畢業。有從事教育研究的專家質疑，名校畢業生是否真的能夠成為名師。

蘇州中學招聘對象為2025年應屆博士研究生，但符合條件的應屆畢業生，學歷可放寬至碩士研究生。21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，博士進入中小學教書並非新現象，甚至已經是一種常態。蘇州、杭州、深圳等地的中學以及各地的重點中學在招聘新教師時，都提出了碩士以上的學歷要求，入圍複試的基本上全是博士。

熊丙奇認為，學校招聘教師要求的學歷愈來愈高，是隨着高等教育普及化帶來的必然變化。他指出，現在每年畢業的研究生達到100萬人，相當於上世紀90年代畢業的本專科生。此次江蘇省蘇州中學招聘教師當中，6人來自清華大學，4人為北京大學畢業。

熊丙奇認為，名校畢業生在筆試、面試環節的表現確實較普通師範專業學生更為優異。另一方面，在現實中，有學校招聘也確實存在名校傾向。但名校畢業生是否能夠成為名師，還是要取決於其之後的表現。