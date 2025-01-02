國家禁毒委 促保持嚴打高壓態勢

【本報綜合報道】國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪周二在國家禁毒委員會全體會議暨全國禁毒工作視像會議上要求，保持嚴打高壓態勢，深入開展「淨邊」查緝，持續組織區域會戰，全力打好「清源斷流」阻擊戰、攻堅戰、持久戰。

王小洪會議上要求「淨邊」 王小洪表示，要大力整治突出毒品問題，強化重點地區嚴整、重點物品嚴管，堅決剷除毒品問題滋生蔓延土壤，要更加注重基礎防範，創新禁毒宣傳教育，加強吸毒人員服務管理，提升戒毒康復成效，最大限度減少毒品需求、遏制毒品危害。針對深化開展禁毒國際合作層面，王小洪提出更好利用雙多邊機制平台，推進毒品問題全球共治，充分發揮政治優勢和制度優勢，落實主體責任，完善體制機制，推進法治建設，強化科技賦能，為禁毒工作高質量發展提供有力組織保障。

另一方面，全國人力資源和社會保障工作會議周一至周二在北京召開，會議中提到要以維護社會和諧穩定為底線，着力防範行業性、區域性、規模性失業風險及勞動關係群體性矛盾糾紛風險，加強靈活就業及新就業形態勞動者權益保障，清理整治欠薪，加強資金安全管理，切實防範化解人社領域風險。