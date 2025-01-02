墨西哥新關稅 針對無簽協議國家 勢衝擊華電商平台

【本報綜合報道】墨西哥稅務總署（SAT）周二公布新關稅，對來自與墨西哥沒有簽訂國際協議國家、透過快遞公司進入墨西哥的商品徵收19%關稅，目的是強化對來自亞洲的商品監管，元旦日起生效。中國與墨西哥沒有簽署國際協議，預料衝擊中國電商平台Shein和Temu等。

設19%關稅 稅務總署表示，除上述情況，來自其他與墨西哥簽訂國際協議的國家、價值超過1美元（約7.8港元）的商品，也需課徵19%關稅。

至於來自簽訂美墨加貿易協定、透過快遞公司從加拿大和美國進入墨西哥的商品，如果價值超過50美元（約390港元）但不超過117美元（約912.6港元），亦需繳付17%關稅。

墨西哥近日推出一系列影響電子商務公司的新稅務準則，包括把大量布類商品的進口關稅提高至35%，涉及洋裝和襯衫，氈子和窗簾等家居用品，帳篷和雨棚等。此舉是為了防止逃稅產品進口，確保墨西哥公司公平競爭的環境，保護相關產業的就業。