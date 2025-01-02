春運規模 料90億人次跨區創新高

本月14日開始 鐵路民航達6億人次 全國春運電視電話會議周二舉行，預計本年春運全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右，同比增長約7%，規模創歷史新高。鐵路、民航客運量均有望分別突破5.1億人次和9,000萬人次，創歷史新高。

春運將於本月14日開始，下月22日結束，為期40天。春運期間全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，自駕出行將穩居主體地位，春節前後客流較為集中，保暢通、保安全、防範惡劣天氣、統籌客貨運輸等方面存在較大壓力。

中國國家鐵路集團有限公司客運部負責人介紹，節前客流高峰日預計為本月25日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為下月4日（正月初七）。由於今年大學生放假較晚，與中小學生假期重合，春運前期的出行日期更加集中，本月25日或將超越除夕，成為春運出行客流最高峰。

首日火車票已發售 春運首日火車票周二開始發售，預計節前每日最高可安排旅客列車14,100列左右，節後每日最高可安排旅客列車14,200列左右，客座能力同比分別增長3.9%、4.3%。同時，在熱門方向、區間和時段增加運能，實現運輸能力與出行需求的科學匹配。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性「慢火車」和「鄉村振興」旅客列車，服務旅客多樣化的出行需求。

客流高峰時段在廣州、深圳、上海、南京、杭州至成都、重慶、武漢、南昌、北京至瀋陽、太原等城市間增開夜間高鐵。鐵路部門將採取技術手段防範和遏制第三方平台惡意搶票行為，營造公平公正的購票環境，全力保障鐵路客票系統安全平穩運行。本報綜合報道