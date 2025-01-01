以色列搞大國夢 勢埋下戰爭危機

敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權倒台，西方主流媒體大肆宣揚，稱是西方民主自由戰勝了威權主義政府。但事實上，這個所謂的西方民主自由勝利，反而帶來痛苦及傷害，令敍利亞人民面對內戰和混亂。

如今，無論是佔領首都大馬士革的沙姆解放組織、入侵戈蘭高地的以色列軍隊、美國支持的敍利亞東北部庫爾德分離主義勢力、土耳其支持的佔領軍，均各有盤算，利益互相衝突，隨時爆發軍事對抗。而當前最大的危機，是土耳其欲剿滅庫爾德勢力，以及以色列可能趁勢進一步襲擊伊朗，希望可透過美國的支持，推倒伊朗的什葉派政權。美國、土耳其及以色列，均在製造中東更大的敵對、混亂和戰禍。

威脅中東 代價高昂 以色列總理內塔尼亞胡以大贏家的姿態，希望可盡快實現長久以來的大以色列國夢想，如今哈馬斯、約旦河西岸法塔赫、黎巴嫩真主黨已完全受制，以軍狂轟猛炸亦摧毀了敍利亞的軍事裝備、據點和機場，令沙姆解放組織無法使用，難以威脅以色列。至於以軍全面佔領戈蘭高地，可威脅人口中不少是巴勒斯坦裔的約旦，使其不敢支持反以。而以軍最近打擊也門叛軍青年運動（胡塞武裝）地盤，就是為打通空襲伊朗通道鋪路，並等待適當時機。不過，在1月20日之前，由於美國拜登政府不支援參與，以軍只能單獨行動，但不能觸及伊朗的核設施。以色列或會待特朗普上台後嘗試說服他支持參與，但到時候伊朗與俄羅斯可能已經簽訂軍事同盟，美以政府均會有所顧忌。

要實現大以色列國夢想，內塔尼亞胡政府將面對巴勒斯坦、土耳其、敍利亞沙姆解放組織、也門叛軍青年運動及伊朗可能的軍事挑戰，也要震懾感受到以色列威脅的埃及和約旦，不能不令人疑問，以色列搞大國夢，將會威脅整個中東，亦要付出高昂代價，也無法享受到真正的和平共存，到底值不值得？

過去以色列猶太復國主義政府的擴張成功，是基於它周圍的阿拉伯國家軟弱及不團結，亦因為美國成功離間，令以遜尼派為主的阿拉伯國家，與以什葉派為主的伊朗不和，無法團結一致對抗有美國撐腰的以色列。然而，當阿拉伯世界憎恨及懼怕以色列，比憎恨及懼怕伊朗更甚，並且團結抗敵，以色列將會陷入全面戰爭的圍堵，永無寧日。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻