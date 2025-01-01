印度壓軸發射火箭 挑戰太空對接實驗

格林威治標準時間的周一下午4時30分，印度太空研究組織（ISRO）從安得拉邦斯利哈里柯塔太空中心，用自製的極地衞星運載火箭將兩枚衞星發射入軌，開展首個空間交會對接任務「太空對接實驗」（SpaDeX）。若任務成功，印度將是繼美國、俄羅斯、中國後，成為全球第4個掌握此技術的國家，同時為去年的全球航天任務收官。

SpaDeX任務搭載的兩枚衞星同樣重220公斤，將分別擔當追蹤器和目標器，每枚都配備了先進的有效載荷，包括成像系統和輻射監測設備，旨在測量太空中的電子和質子輻射水平，為未來的載人太空任務提供重要數據。該任務還搭載了24項實驗，如類似國際太空站加拿大臂二號的行走機械臂。

預計衞星壽命長達兩年 火箭發射約15分鐘後，任務總監宣布發射成功，到達離地面約470公里高度的軌道。如果一切順利，兩枚衞星今年1月7日將在軌道上，從相距20公里處開始第一次測試交會操作。到相距約3米時進入對接階段，屆時將由軌道飛行時速近3萬公里逐漸減速至約36米，最終對接到一起。兩枚衞星成功對接、鎖緊後，將測試它們之間的電力傳輸，然後分離並各自運行，預計壽命長達兩年。

印度官方形容，這次空間交會對接技術展示是里程碑，亦是未來探月採樣、建設地球低軌空間站（BAS）的關鍵。另外，印度載人空間站由5個艙段構成，目前計劃2028年發射首艙，2035年完成在軌建設。本報綜合報道