兩岸國際

敍新領導人盼美撤制裁

敍利亞沙姆解放組織領導人朱拉尼周日稱，敍利亞與俄羅斯共享戰略利益，又希望美國總統當選人特朗普上任後，取消對敍利亞的制裁。對於鄰國疑慮，朱拉尼強調無意輸出革命。該國新任外長希巴尼周一則稱，希望與烏克蘭建立戰略夥伴關係。（綜合報道）
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