誹謗女作家判賠款 特朗普上訴被駁回

特朗普

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普涉早年性侵及誹謗女作家卡羅爾，前年被判須向卡羅爾賠償500萬美元（約3,900萬港元）。美國聯邦第二巡迴上訴法院，周一駁回總統當選人特朗普的上訴。

發言人指政治迫害 特朗普一方指原審法官作出多項破壞審判的決定，包括容許另外兩名指控被特朗普性侵的女性出庭作證，但上訴法院3名法官認為，特朗普未能證明原審法官在裁決中犯錯，亦未能證明他聲稱的錯誤，影響到他的實質權利，因此駁回上訴。

特朗普的發言人史蒂文‧張回應指，特朗普是由選民壓倒性的授權選出，要求立即停止將司法系統政治武器化，迅速撤銷所有對他的政治迫害，包括這場由民主黨資助的騙局，他會繼續上訴。

曼哈頓聯邦法院另一個陪審團去年1月裁定，特朗普要就誹謗卡羅爾賠償8,330萬美元（約6.5億港元）。

卡羅爾指控，特朗普於2019年總統任內否認曾經強姦她時，指卡羅爾並非他喜歡的類型。卡羅爾認為有關言論損害她的聲譽而提出索償。

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